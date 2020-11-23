У Києві поліція склала 243 адмінпротоколи за порушення карантину

Протягом 21-22 листопада у Києві поліцейські склали 243 адміністративні протоколи за порушення карантинних обмежень.

Як повідомили у пресслужбі поліції Києва, на вихідних було перевірено 1 509 об'єктів.

У більшості випадків правоохоронці фіксували роботу установ господарської діяльності, які були відкриті, незважаючи на заборону у межах карантину вихідного дня.

За результатами перевірок, на посадових осіб були складені адмінпротоколи за невиконання вимог частини 1 статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП. За це передбачено накладення штрафу від 34 до 170 тисяч гривень.

"Крім цього, правоохоронці проводили перевірки в громадських будівлях і громадському транспорті щодо носіння громадянами засобів індивідуального захисту. Внаслідок за порушення вимог частини 2 статті 44-3 КУпАП складено 17 адміністративних протоколів, за що передбачено штраф від 170 до 255 гривень", – уточнили в поліції.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві закрили ресторан, який тричі попався на порушенні карантину вихідного дня.