"Бачила, що цей му*ак робив!" Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей: фото

У Києві в середу, 15 жовтня, на вулиці Стражеско помітили чоловіка, який нібито показував дітям свої статеві органи.

Про це користувачка Анастасія Лук'янова повідомила на сторінці "Мій Відрадний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Діти стверджують, що він показував їм рукою собі на ширінку, потім оголяв статеві органи", – розповіла киянка.

Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей інфопорт

"Коли я вийшла і сказала, що викличу поліцію, відповів типу: "І що ти скажеш?" Потім я почала говорити, що йому зараз відірвуть ноги за його дії", – продовжила Лук'янова. Після цього чоловік пішов.

У Києві чоловік показував дітям статеві органи Facebook Мій Відрадний

У Києві чоловік показував дітям статеві органи Facebook Мій Відрадний

У коментарях відзначили, що його вже не вперше зловили на такій поведінці.

"Не перший раз бачу пост! Ви серйозно? А відклепати? А поліція? Вже одного разу спіймали на гарячому цього виродка! Був пост! Батьки, будьте уважнішими! Один із постів був про те, що дівчинка повідомила мамі про нього, вони відстежили, але толку ніякого. Не знаю, чи писали заяву в поліцію", – поділилася мешканка столиці Юлія Роп.

Знайшлися також ті, хто поставив під сумнів слова киянки. Деякі користувачі написали, що діти, які живуть за адресою Стражеско, 3, часто звинувачують дорослих у подібній поведінці.

"Я сама бачила, що цей м*дак робив!" – відповіла їм автор поста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві педофіл напав на 13-річну дівчинку прямо в під'їзді багатоповерхового будинку.

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