Головна Новини
16 жовтня • оновлено в 18:46
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новини Києва

"Бачила, що цей му*ак робив!" Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей: фото

1.4т Читати матеріал російською

У Києві в середу, 15 жовтня, на вулиці Стражеско помітили чоловіка, який нібито показував дітям свої статеві органи.

Про це користувачка Анастасія Лук'янова повідомила на сторінці "Мій Відрадний" у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Діти стверджують, що він показував їм рукою собі на ширінку, потім оголяв статеві органи", – розповіла киянка.

Новини
"Показував геніталії": в парку Києва затримали педофіла

Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей

Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей

інфопорт

"Коли я вийшла і сказала, що викличу поліцію, відповів типу: "І що ти скажеш?" Потім я почала говорити, що йому зараз відірвуть ноги за його дії", – продовжила Лук'янова. Після цього чоловік пішов.

У Києві чоловік показував дітям статеві органи

У Києві чоловік показував дітям статеві органи

Facebook Мій Відрадний

У Києві чоловік показував дітям статеві органи

У Києві чоловік показував дітям статеві органи

Facebook Мій Відрадний

У коментарях відзначили, що його вже не вперше зловили на такій поведінці.

"Не перший раз бачу пост! Ви серйозно? А відклепати? А поліція? Вже одного разу спіймали на гарячому цього виродка! Був пост! Батьки, будьте уважнішими! Один із постів був про те, що дівчинка повідомила мамі про нього, вони відстежили, але толку ніякого. Не знаю, чи писали заяву в поліцію", – поділилася мешканка столиці Юлія Роп.

"Бачила, що цей му*ак робив!" Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей: фото

Знайшлися також ті, хто поставив під сумнів слова киянки. Деякі користувачі написали, що діти, які живуть за адресою Стражеско, 3, часто звинувачують дорослих у подібній поведінці.

"Я сама бачила, що цей м*дак робив!" – відповіла їм автор поста.

"Бачила, що цей му*ак робив!" Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей: фото
"Бачила, що цей му*ак робив!" Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей: фото
"Бачила, що цей му*ак робив!" Киянка звинуватила чоловіка в домаганнях до дітей: фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві педофіл напав на 13-річну дівчинку прямо в під'їзді багатоповерхового будинку.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Місце
Україна Київ
Тег
педофiли
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel