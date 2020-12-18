У Києві на станції Героїв Дніпра закриють вестибюль: названі терміни

Олег Тимченко Кияни 08:07, 18.12.2020 Оновлено: 09:40, 18.12.2020

У Києві на станції метро "Героїв Дніпра" з 19 по 23 грудня не буде працювати вестибюль №1 через встановлення нових турнікетів.

У пресслужбі КП Київський метрополітен розповіли, що після завершення робіт пасажири зможуть розраховуватися за проїзд будь-якими електронними способами оплати. Зокрема, qr-квиток, Kyiv Smart Card, картка киянина та безконтактна банківська картка.

У пресслужбі нагадали, що нові турнікети вже працюють на станціях "Площа Льва Толстого" та "Сирець".

Нові турнікети.
Пресслужба метрополітену

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Києві на 15 станціях метрополітену замінять старі турнікети на нові, які будуть приймати оплату за допомогою банківських карт та смартфонів з NFC.

Список станцій, де заплановано оновлення турнікетів:

Синя гілка:

  • "Героїв Дніпра"

  • "Оболонь"

  • "Почайна"

  • "Тараса Шевченка"

  • "Контрактова площа"

  • "Льва Толстого"

  • "Либідська"

Зелена гілка:

  • "Кловська"

  • "Палац спорту"

  • "Дружби народів"

  • "Видубичі"

  • "Славутич"

  • "Осокорки"

  • "Позняки"

  • "Харківська"

Коментувати
Кияни

Дивіться також

Зеленського зламала система, яку він обіцяв зруйнувати – Bloomberg

Вакцини до 2022-го не чекати? Як Україна стала "червоною" плямою на карті Європи і хто винен

Воїна ЗСУ, тіло якого віддали терористи, задушили: ЗМІ показали документ

Кабмін не знайшов грошей на вакцини й зарплати медикам, але збільшив свій бюджет на машини, картини й папір

Рада призначила Шкарлета міністром освіти