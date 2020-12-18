У Києві на станції Героїв Дніпра закриють вестибюль: названі терміни
У Києві на станції метро "Героїв Дніпра" з 19 по 23 грудня не буде працювати вестибюль №1 через встановлення нових турнікетів.
У пресслужбі КП Київський метрополітен розповіли, що після завершення робіт пасажири зможуть розраховуватися за проїзд будь-якими електронними способами оплати. Зокрема, qr-квиток, Kyiv Smart Card, картка киянина та безконтактна банківська картка.
У пресслужбі нагадали, що нові турнікети вже працюють на станціях "Площа Льва Толстого" та "Сирець".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Києві на 15 станціях метрополітену замінять старі турнікети на нові, які будуть приймати оплату за допомогою банківських карт та смартфонів з NFC.
Список станцій, де заплановано оновлення турнікетів:
Синя гілка:
"Героїв Дніпра"
"Оболонь"
"Почайна"
"Тараса Шевченка"
"Контрактова площа"
"Льва Толстого"
"Либідська"
Зелена гілка:
"Кловська"
"Палац спорту"
"Дружби народів"
"Видубичі"
"Славутич"
"Осокорки"
"Позняки"
"Харківська"