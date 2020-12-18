У Києві на станції Героїв Дніпра закриють вестибюль: названі терміни

У Києві на станції метро "Героїв Дніпра" з 19 по 23 грудня не буде працювати вестибюль №1 через встановлення нових турнікетів.

У пресслужбі КП Київський метрополітен розповіли, що після завершення робіт пасажири зможуть розраховуватися за проїзд будь-якими електронними способами оплати. Зокрема, qr-квиток, Kyiv Smart Card, картка киянина та безконтактна банківська картка.

У пресслужбі нагадали, що нові турнікети вже працюють на станціях "Площа Льва Толстого" та "Сирець".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Києві на 15 станціях метрополітену замінять старі турнікети на нові, які будуть приймати оплату за допомогою банківських карт та смартфонів з NFC.

Список станцій, де заплановано оновлення турнікетів:

Синя гілка:

"Героїв Дніпра"

"Оболонь"

"Почайна"

"Тараса Шевченка"

"Контрактова площа"

"Льва Толстого"

"Либідська"

Зелена гілка: