У Києві на Голосієві знайшли тіло чоловіка

Олег Тимченко Кияни 16:07, 14.12.2020 Оновлено: 17:24, 14.12.2020

У Голосіївському районі Києва 14 грудня, приблизно о 13:45 в одному з озер Совських ставків на вулиці Володимира Брожки перехожі виявили тіло чоловіка.

Як повідомили в пресслужбі ДСНС України у Києві, воно було на поверхні води, на відстані 1,5 метра від берега.

Рятувальники дістали тіло і передали правоохоронцям.

Совські ставки.
Google Maps

У пресслужбі поліції Києва OBOZREVATEL повідомили, що попередньо слідів насильницької смерті виявлено не було. Тіло відправлено на судмедекспертизу, особа загиблого, причини та обставини смерті встановлюються.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що у Голосіївському районі Києва рятувальники дістали з колектора скелетовані останки людини. Кістки виявили за 800 метрів до виходу річки Либідь на поверхню.

У поліції уточнили, що останки направлені на судмедекспертизу, особу загиблої та її стать поки не відомі.

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