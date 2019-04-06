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У Києві на Шулявському мосту помітили "російський слід": показові фото

2.2тЧитати матеріал російською

У Києві на Шулявському мосту, який закритий на реконструкцію, помітили "російський слід".

Так, фотограф Олександр Гусєв зробив кадри, на яких видно бочки з маркуванням "Роснефть". Фото він показав на своїй сторінці в Facebook.

"Я не знаю, що робить на реконструкції мосту ця бочка "Роснефти". Але блін... На самому видному місці..." – прокоментував він.

Новини
"Алеппо, наші дні": у мережі показали, як проходить будівництво Шулявського моста

У Києві на Шулявському мосту помітили "російський слід": показові фото

Facebook Олександра Гусєва

Користувачі в коментарях також висловили здивування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня на Шулявському шляхопроводі почалися роботи з демонтажу. Рух транспорту на час реконструкції організовано прилеглими вулицями.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Это ЗРАДА!!! Вешайтесь, свидомые!!! 😄
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вованов вован
вованов вован
Это да. Что делают там российские нефтепродукты, особенно в период начала сева, что делает там российский уголь, и что делает там, наконец, российское топливо для АЭС, уж не говоря про российский газ прикинувшийся словацким.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Що ви робите, що ви робите!!! Сепари, ватникi, москалi, кацапи, ординцi, террористи.., а ну негайно любити Україну!!! Вата, вата!!! Сугс, сугс!!! Збирайтесь геть.. що ви робите, що ви робите!!! Усi на майдан! Ще не вмерла.. увесь свiт з нами!!! бандера - хэрой! за поребрик, за поребрик! Сугс, сугс, сугс!!!
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