У Києві на Шулявському мосту помітили "російський слід": показові фото

У Києві на Шулявському мосту, який закритий на реконструкцію, помітили "російський слід".
Так, фотограф Олександр Гусєв зробив кадри, на яких видно бочки з маркуванням "Роснефть". Фото він показав на своїй сторінці в Facebook.
"Я не знаю, що робить на реконструкції мосту ця бочка "Роснефти". Але блін... На самому видному місці..." – прокоментував він.
Facebook Олександра Гусєва
Користувачі в коментарях також висловили здивування.
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня на Шулявському шляхопроводі почалися роботи з демонтажу. Рух транспорту на час реконструкції організовано прилеглими вулицями.
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