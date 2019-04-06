У Києві на Шулявському мосту помітили "російський слід": показові фото

У Києві на Шулявському мосту, який закритий на реконструкцію, помітили "російський слід".

Так, фотограф Олександр Гусєв зробив кадри, на яких видно бочки з маркуванням "Роснефть". Фото він показав на своїй сторінці в Facebook.

"Я не знаю, що робить на реконструкції мосту ця бочка "Роснефти". Але блін... На самому видному місці..." – прокоментував він.

Facebook Олександра Гусєва

Користувачі в коментарях також висловили здивування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку березня на Шулявському шляхопроводі почалися роботи з демонтажу. Рух транспорту на час реконструкції організовано прилеглими вулицями.

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