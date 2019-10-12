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12 жовтня • оновлено в 23:27
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У Києві на поліцейського напала група злодійок: видовищне відео

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У Києві на центральному залізничному вокзалі група злодійок побила поліцейського.

Про це повідомили в Facebook Київ оперативний, уточнивши, що відео інциденту зняв випадковий перехожий (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Небайдужий громадянин повідомив, що поліцейський помітив і запобіг крадіжці, за що і був побитий. Перехожий не розгубився і бризнув найактивнішою зі злодійок в обличчя балончиком з газом і фарбою.

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Злодійки в Києві напали на поліцейського

Скрін відео

"Ну дожили, правоохоронців від злодійок захищає небайдужий громадянин", – відзначили в співтоваристві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з магазинів Києва влаштували самосуд над жінкою, яка намагалася вкрасти шкарпетки.

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Місце
Україна Київ
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