У Києві на пляжі виявили труп з простреленою головою: фото 18+

У суботу, 8 червня, на пляжі Троєщини в Києві знайшли труп чоловіка.

Як передає "Інформатор", НП сталася недалеко від перетину вулиці Закревського і бульвару Леоніда Бикова.

Близько 9 ранку чоловік, який гуляв з собакою, знайшов в кущах тіло із закривавленою головою. Чоловікові на вигляд близько 30-35 років.

Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що у загиблого чоловіка вогнепальне поранення в праву скроню. Також між ніг у трупа лежав пістолет. Було це вбивство чи самогубство встановить слідство.

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На Троєщині знайшли труп інформатор

На Троєщині знайшли труп інформатор

На Троєщині знайшли труп інформатор

На Троєщині знайшли труп інформатор

На Троєщині знайшли труп інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві на центральному ж/д вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ.

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