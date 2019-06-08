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У Києві на пляжі виявили труп з простреленою головою: фото 18+

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У суботу, 8 червня, на пляжі Троєщини в Києві знайшли труп чоловіка.

Як передає "Інформатор", НП сталася недалеко від перетину вулиці Закревського і бульвару Леоніда Бикова.

Близько 9 ранку чоловік, який гуляв з собакою, знайшов в кущах тіло із закривавленою головою. Чоловікові на вигляд близько 30-35 років.

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Прибулі на місце події правоохоронці встановили, що у загиблого чоловіка вогнепальне поранення в праву скроню. Також між ніг у трупа лежав пістолет. Було це вбивство чи самогубство встановить слідство.

Увага, фото 18+

На Троєщині знайшли труп

На Троєщині знайшли труп

інформатор

На Троєщині знайшли труп

На Троєщині знайшли труп

інформатор

На Троєщині знайшли труп

На Троєщині знайшли труп

інформатор

На Троєщині знайшли труп

На Троєщині знайшли труп

інформатор

На Троєщині знайшли труп

На Троєщині знайшли труп

інформатор

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Києві на центральному ж/д вокзалі пасажири виявили труп чоловіка. Він сидів на парапеті підземного переходу біля однієї з платформ.

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Місце
УкраїнаКиїв
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