У Києві на мосту збили лося. Відео 18+

У п'ятницю, 31 травня, в Києві на Південному мосту автомобіль збив лося.

Відео інциденту опублікували в мережі "Київ Оперативний"

"Сьогодні вранці на Південному мосту водієм автомобіля Mercedes був збитий лось. На жаль, тварина загинула", – йдеться в повідомленні.

На записі видно, що мікроавтобус Mercedes з причепом стоїть на мосту, а перед машиною лежить тіло збитої тварини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Також на сумнозвісному світлофорі Чабани – Гатне на Одеській трасі під Києвом сталася велика аварія за участю кількох автомобілів.

З початку нинішнього року патрульні Києва оформили 4629 протоколів на водіїв, які керували авто в стані алкогольного сп'яніння.

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