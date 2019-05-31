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/Новини Києва

У Києві на мосту збили лося. Відео 18+

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У п'ятницю, 31 травня, в Києві на Південному мосту автомобіль збив лося.

Відео інциденту опублікували в мережі "Київ Оперативний"

"Сьогодні вранці на Південному мосту водієм автомобіля Mercedes був збитий лось. На жаль, тварина загинула", – йдеться в повідомленні.

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На записі видно, що мікроавтобус Mercedes з причепом стоїть на мосту, а перед машиною лежить тіло збитої тварини.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 30 травня в Україні відбулися дві смертельні аварії : на трасі Київ-Чоп зіткнулися BMW і фура, а в Збаразькому районі Тернопільської області – вантажівка MAN і Mitsubishi з бригадою робітників "Укренерго".

  • Також на сумнозвісному світлофорі Чабани – Гатне на Одеській трасі під Києвом сталася велика аварія за участю кількох автомобілів.

  • З початку нинішнього року патрульні Києва оформили 4629 протоколів на водіїв, які керували авто в стані алкогольного сп'яніння.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
ДТПтварини
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Юг Руси
Юг Руси
Животное сбило лося! Ха! ....
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