У Києві на людей розлили два казани глінтвейну: з'явилися деталі про потерпілих

Чоловік, який у центрі Києва, на Контрактовій площі, розлив два казани з глінтвейном, поскандалив із продавцем, після чого розлютився і спеціально перекинув ємності з гарячим напоєм.

Про це розповів начальник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук, пише "Сегодня". За його інформацією, інформація про те, що під час інциденту постраждала дитина, не підтвердилася.

Чоловік розлив два казани глінтвейну у центрі Києва

"Постраждала жінка-продавець, якій 51 рік. Вона отримала опіки першого ступеня і від госпіталізації відмовилася, продовжила свою роботу", – уточнив він.

За його словами, можливо, чоловікові не сподобався глінтвейн. При цьому між ним і жінкою-продавцем стався конфлікт. Кажуть, що нетверезого відвідувача ярмарку кілька разів виводила з території охорона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві в новорічну ночі 1 січня сталася бійка зі стріляниною. Попередньо, в результаті інциденту постраждали шість осіб.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!