"Підрізали": у Києві авто злетіло з моста на дорогу. Страшні фото ДТП

У суботу, 7 грудня, біля станції метро "Лівобережна" в Києві з моста злетів і перекинувся автомобіль Subaru Forester.

Кадри з місця ДТП опублікували на сторінці "Київ Оперативний" у Facebook (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

Аварія трапилася близько 16:30. Авто впало на асфальт із самого верху естакади і приземлилося догори колесами біля ТРЦ "Комод".

У Києві авто впало з моста Апостроф

У Києві авто впало з моста Апостроф

За даними "Апострофа", у результаті ДТП сильно постраждала 50-річна жінка, яка була за кермом авто. Відзначається, що джип "підрізали". Місце аварії оточили машини швидкої допомоги і рятувальників.

За словами очевидців, моторний відсік автомобіля парував, не виключено, що машина горіла.

У Києві авто впало з моста Апостроф

У Києві авто впало з моста апостроф

У Києві авто злетіло з моста Апостроф

У Києві авто злетіло з моста Апостроф

У Києві авто злетіло з моста Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одному з найнебезпечніших розворотів у Київській області в районі с. Круглик і Віти-Поштової (Одеська траса) відбулася ДТП. Пошкодження отримали до десятка автомобілів.

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