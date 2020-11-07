У Києві на коронавірус захворіли понад 850 осіб за добу

Мирослав Семенюк Кияни 09:35, 7.11.2020 Оновлено: 09:37, 7.11.2020

У Києві станом на ранок 7 листопада зафіксували 43 229 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 854 жителів столиці.

За добу в місті померли 11 пацієнтів, всього від COVID-19 сталося 852 летальних випадки. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Одужали за минулу добу 1162 людини. Всього коронавірус подолали 16 380 жителів Києва.

У Київській області за добу виявлено 511 нових випадки інфікування, всього – 19 274. При цьому помер 461 пацієнт (+7 за добу), одужав – 9051 (+140 за добу).

РНБО
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 7 листопада в Україні офіційно підтверджено 450 934 випадки коронавірусної інфекції. З них 10 746 були виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом з добового приросту.

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