У Києві на коронавірус захворіли понад 1,8 тис. осіб за добу

Мирослав Семенюк Кияни 09:02, 11.12.2020 Оновлено: 09:36, 11.12.2020

У Києві станом на ранок п'ятниці, 11 грудня, зафіксували 88 317 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1880 жителів столиці.

За добу в місті померли 26 пацієнтів, летальних випадків – 1551. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Одужали за минулу добу 922 людини. Всього коронавірус подолали 27 769 жителів Києва.

У Київській області за добу виявлено 787 нових випадки інфікування, всього – 46 998. До того ж померло 805 пацієнтів (+16 за добу), видужало – 18 864 (+594 за добу).

РНБО
РНБО

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 11 грудня в Україні офіційно підтверджено 872 228 випадків коронавірусної інфекції. З них 13 514 – виявлено за минулу добу.

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