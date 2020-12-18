У Києві на коронавірус захворіли понад 1,6 тис. осіб за добу

У Києві станом на ранок п'ятниці, 18 грудня, зафіксували 98 330 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1658 жителів столиці.

За добу в місті померли 17 пацієнтів, всього летальних випадків – 1679. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Одужали за минулу добу 442 людини. Всього коронавірус подолали 31 215 жителів Києва.

У Київській області за добу виявлено 922 нових випадки інфікування, всього – 51 588. Водночас померло 859 пацієнтів (+10 за добу), видужало – 23 476 (+991 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 18 грудня в Україні офіційно підтверджено 944 381 випадок коронавірусної інфекції. З них – 12 630 виявлено за минулу добу. Зокрема, захворіли 620 дітей і 552 медпрацівники.