У Києві на коронавірус захворіли понад 1,2 тис. осіб за добу

Мирослав Семенюк Кияни 10:21, 21.11.2020 Оновлено: 10:29, 21.11.2020

У Києві станом на ранок 21 листопада зафіксували 57 807 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 1213 жителів столиці.

За добу в місті померли 29 пацієнтів, всього летальних випадків – 1109. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також підтвердив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли:

  • 605 жінок віком від 18 до 93 років;

  • 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

  • 60 дівчаток від 1 до 17 років та 79 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли, зокрема, 66 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 82 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 315, у Солом‘янському – 179, в Голосіівському і Подільському районах – по 114 випадків.

Одужали за минулу добу 313 осіб. Всього коронавірус подолали 20 704 жителя Києва.

У Київській області за добу виявлено 953 нових випадки інфікування, всього – 29 380. При цьому померло 620 пацієнтів (+5 за добу), одужало – 11 091 (+223 за добу).

РНБО
РНБО
Telegram Віталія Кличка
Скрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні на ранок 21 листопада підтверджені 612 665 випадків коронавірусу. З них за добу було виявлено 14 580, що побило попередній рекорд.

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