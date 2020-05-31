У Києві на коронавірус захворіли майже 3000 осіб: Кличко звернувся до жителів

У Києві станом на 31 травня зафіксували 2985 підтверджених випадків COVID-19. У столиці за останню добу коронавірус виявили у 81 людини, 11 з них – медики.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, за добу не було жодного летального випадку хвороби.

Віталій Кличко закликав киян не бути легковажними

Найбільше випадків коронавірусу зафіксували в Дніпровському районі – 25, у Деснянському та Дарницькому – по 14.

Серед захворілих за добу:

40 жінок віком від 26 до 86 рокiв;

4 дівчинки від 2 до 8 років;

31 чоловік від 19 до 86 рокiв;

6 хлопчиків – трьом з них по 1 року, іншим – 2, 6 та 11 років.

До лікарень міста госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в Києві 11 людей. Усього за час пандемії коронавірус подолали 648 мешканців столиці.

"Я звертаюся до всіх: не будьте легковажними, не нехтуйте правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне – щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися на карантин", – закликав Кличко.

Переглянути інтерактивний контент на obozrevatel.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні станом на ранок 31 травня різко зросла кількість заражених COVID-19.