У Києві на коронавірус захворіли 365 школярів і 205 учителів

На сьогодні в Києві чотири школи і два дитячі садки закриті на карантин через випадки захворювання на коронавірус серед дітей і педагогів.

Як повідомив на брифінгу 2 жовтня мер столиці Віталій Кличко, усього хворих на коронавірус школярів у Києві – 365, також хворіють 205 педагогів (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Дві школи відновили навчальний процес після карантину. Також зменшилася кількість класів, що перебувають на самоізоляції через хворобу учнів", – повідомив він.

За словами Кличка, на дистанційному навчанні сьогодні загалом 275 класів у 116 школах.

"У дитячих садочках через виявлені випадки вірусу тимчасово закрито 40 груп. Два садочки в Деснянському районі зачинені на карантин. Наповненість дітей у дитсадках – понад 55%", – сказав мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 1 жовтня, коронавірусом у Києві заразилися 447 осіб. Усього в столиці інфіковані вже 23 602 особи.