У Києві на коронавірус перевірять усі інтернати: список
Усі київські інтернати будуть перевірені на коронавірус COVID-19 після спалаху в одному з таких закладів.
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Перевірка розпочнеться з 16 травня. Відповідне розпорядження дав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Заступниця голови КМДА Марина Хонда заявила, що перевірятимуть усіх підопічних і персонал інтернатів.
Всього в таких установах перебуває 2108 осіб:
Дарницький дитячий будинок-інтернат – 80;
Святошинський дитячий будинок-інтернат – 86;
Київський пансіонат ветеранів праці – 230;
Київський психоневрологічний інтернат – 184;
Ново-білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків – 369;
Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат – 318;
Київський геріатричний пансіонат – 197;
Святошинський психоневрологічний інтернат – 644.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві виявлений новий спалах коронавірусу. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчаток) інфекцію підхопила 81 особа. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.