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16 травня • оновлено в 03:26
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У Києві на коронавірус перевірять усі інтернати: список

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Усі київські інтернати будуть перевірені на коронавірус COVID-19 після спалаху в одному з таких закладів.

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Перевірка розпочнеться з 16 травня. Відповідне розпорядження дав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Кличко розпорядився перевірити всі інтернати у Києві

Кличко розпорядився перевірити всі інтернати у Києві

suspilne.media

Заступниця голови КМДА Марина Хонда заявила, що перевірятимуть усіх підопічних і персонал інтернатів.

Всього в таких установах перебуває 2108 осіб:

  • Дарницький дитячий будинок-інтернат – 80;

  • Святошинський дитячий будинок-інтернат – 86;

  • Київський пансіонат ветеранів праці – 230;

  • Київський психоневрологічний інтернат – 184;

  • Ново-білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків – 369;

  • Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат – 318;

  • Київський геріатричний пансіонат – 197;

  • Святошинський психоневрологічний інтернат – 644.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві виявлений новий спалах коронавірусу. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчаток) інфекцію підхопила 81 особа. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
Тег
КМДА
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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 17 330.

    Вилікувалися: 4473. Померли: 476.

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