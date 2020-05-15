У Києві на коронавірус перевірять усі інтернати: список

Усі київські інтернати будуть перевірені на коронавірус COVID-19 після спалаху в одному з таких закладів.

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Перевірка розпочнеться з 16 травня. Відповідне розпорядження дав мер столиці Віталій Кличко, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Кличко розпорядився перевірити всі інтернати у Києві suspilne.media

Заступниця голови КМДА Марина Хонда заявила, що перевірятимуть усіх підопічних і персонал інтернатів.

Всього в таких установах перебуває 2108 осіб:

Дарницький дитячий будинок-інтернат – 80;

Святошинський дитячий будинок-інтернат – 86;

Київський пансіонат ветеранів праці – 230;

Київський психоневрологічний інтернат – 184;

Ново-білицький психоневрологічний інтернат для чоловіків – 369;

Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат – 318;

Київський геріатричний пансіонат – 197;

Святошинський психоневрологічний інтернат – 644.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві виявлений новий спалах коронавірусу. У Дарницькому дитячому будинку-інтернаті (для дівчаток) інфекцію підхопила 81 особа. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм.

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