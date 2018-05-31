У Києві на ходу спалахнув автобус: фото і Відеофакт

У Києві, на вулиці Дегтярівській загорівся автобус під час руху.

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Це сталося в районі будинку №10. Як говорилося в прямому ефірі телеканалу "112", автобус їхав у депо, коли сталося загоряння ззаду.

Водій викликав пожежників і намагався сам загасити вогонь. Коли чоловік був усередині автобуса, двері раптово зачинилися. З великими зусиллями йому вдалося їх відкрити і вибратися назовні.

Поліція перекрила рух по вулиці. Про причини займання на даний момент нічого невідомо.

У прес-службі поліції Києва повідомили, що в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 травня в Києві сталася пожежа на Трухановому острові сталася пожежа.