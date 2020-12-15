У Києві на День Святого Миколая відбудеться концерт класичної музики від дітей-віртуозів

19 грудня біля головної ялинки на Софійській площі у Києві та на онлайн-платформах країни презентують концерт класичної музики від дітей-віртуозів "Зимові дива".

Над масштабним музичним концертом за участю найталановитіших дітей України із 4-х видатних спеціалізованих шкіл упродовж кількох місяців працювали Благодійний фонд "Відкрита музика міста" спільно зі світським порталом JetSetter.ua та за підтримки Українського культурного фонду.

У концерті візьмуть участь учні з таких навчальних закладів:

Київська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Миколи Лисенка;

Одеська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені професора Петра Столярського;

Харківська середня спеціалізована музична школа-інтернат;

Львівська середня спеціалізована музична школа-інтернат імені Соломії Крушельницької.

Зокрема, серед учасників – хор хлопчиків та юнаків, солісти-віртуози, що грають на скрипці, фортепіано, саксофоні, ксилофоні, гобої, віолончелі, а також ансамблі бандуристів та арфістів.

Трансляція концерту класичної музики у виконанні юних музикантів відбудеться 19 грудня о 19:00 біля головної ялинки країни на Софійській площі, на Youtube-каналі Фонду "Відкрита музика міста" та на сайті JetSetter.ua.

Можна буде почути найзворушливіші мелодії – від легендарного "Щедрика" Леонтовича та Ave Maria Шуберта до танго, музики Вівальді, Венявського та інших композиторів.

Ініціативу вже підтримали зіркові друзі Фонду, зокрема, Аліна Паш, Дмитро Шуров, ONUKA та інші артисти.