У Києві на COVID-19 захворіли понад 500 осіб за добу

У Києві станом на ранок 2 листопада зафіксували 38 745 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 507 жителів столиці.

Як повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко, за добу сталося 9 летальних випадків. Усього від COVID-19 у місті померли 787 осіб.

Захворіли:

267 жінок віком від 18 до 83 років;

88 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв;

25 дівчаток від 2 місяців до 17 років та 27 хлопчиків від 2 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 16 медиків.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Солом’янському районі – 89, у Голосіївському – 84 та в Дніпровському – 71 випадок.

До лікарень міста за добу госпіталізували 38 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Сьогодні в стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1990 хворих на коронавірус, з них 39 дітей. У важкому стані перебувають 504 пацієнти. Кисневу підтримку отримують 784 людини, під апаратами ШВЛ – 22 хворих. Іще 401 пацієнт – у лікарнях із підозрою на COVID-19.

Одужали в столиці 12 людей. Усього коронавірус подолали 12 924 мешканці Києва.

Telegram Віталія Кличка

Скрин Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 2 листопада на коронавірус в Україні захворіли 402 194 особи. З них 6754 – за останню добу.