У Києві на COVID-19 захворіли ще понад сто осіб: Кличко озвучив свіжу статистику

На коронавірус у Києві за минулу добу, 2 серпня, захворіли ще 102 особи. Усього COVID-19 було підтверджено у 8554 киян.

Про це повідомив очільник міста Віталій Кличко у Telegram. За його словами, серед нових хворих – шість медичних працівників.

Зокрема, напередодні захворіли:

44 жінки віком від 21 до 73 років

54 чоловіки віком від 18 до 73 років

4 дівчинки від 3 до 17 років.

Віталій Кличко / Telegram

До лікарень столиці госпіталізували 14 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 19, у Шевченківському – 18, у Деснянському – 17 випадків.

Крім того, мер зазначив: усього коронавірус забрав життя 135 киян.

Віталій Кличко / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на понеділок, 3 серпня, в Україні офіційно зареєстровано 73 158 випадків коронавірусу. З них 990 – було виявлено за останню добу.