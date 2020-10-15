У Києві на COVID-19 захворіли ще понад 440 осіб

У Києві станом на ранок 15 жовтня зафіксували 28 957 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 445 жителів столиці.

Як повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, за добу 17 випадків – летальних. Всього від COVID-19 в місті померли 535 людей.

Захворіли:

252 жінки віком від 18 до 89 років;

159 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

18 дівчаток від 4 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 років до 17.

Захворіли також 16 медиків.

До лікарень Києва госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 10 286 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 106, у Солом’янському – 67 та в Оболонському – 52 випадки.

Telegram Віталія Кличка

Cкрін Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 жовтня в Україні офіційно підтверджено 281 239 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 062 – виявлені за минулу добу.