У Києві на COVID-19 захворіли ще понад 440 осіб
У Києві станом на ранок 15 жовтня зафіксували 28 957 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 445 жителів столиці.
Як повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко, за добу 17 випадків – летальних. Всього від COVID-19 в місті померли 535 людей.
Захворіли:
252 жінки віком від 18 до 89 років;
159 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
18 дівчаток від 4 до 17 років та 16 хлопчиків від 2 років до 17.
Захворіли також 16 медиків.
До лікарень Києва госпіталізували 56 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 57 людей. Всього коронавірус подолали 10 286 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 106, у Солом’янському – 67 та в Оболонському – 52 випадки.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 15 жовтня в Україні офіційно підтверджено 281 239 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 062 – виявлені за минулу добу.