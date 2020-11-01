У Києві на COVID-19 захворіли ще майже 700 осіб

У Києві станом на ранок 1 листопада зафіксували 38 238 випадків коронавірусу. За минулу добу захворювання виявили у 689 жителів столиці.

За добу в місті померли 12 пацієнтів, всього від COVID-19 сталося 778 летальних випадків. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Одужали за минулу добу 50 осіб. Всього коронавірус подолали 12 912 жителів Києва.

У Київській області за добу виявлено 352 нових випадки інфікування, всього – 16 816. При цьому померли 405 пацієнтів (+9 за добу), одужали – 8037 (+104 за добу).

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 1 листопада в Україні офіційно підтверджено 395 440 випадків коронавірусної інфекції. З них 7959 – виявлені за минулу добу.