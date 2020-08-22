На коронавірус у Києві за минулу добу, 21 серпня, захворіли ще 179 осіб. Усього COVID-19 підтверджено у 11507 киян.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram. За його словами, серед нових інфікованих, зокрема, 16 дітей та шестеро медиків.

Так, за минулу добу захворіли:

100 жінок віком від 21 до 79 років

63 чоловіка віком від 19 до 92 рокiв

5 дівчаток від 2 до 14 років та 11 хлопчиків від 1 місяця до 8 років.

Статистика захворюваності на коронавірус у Києві Віталій Кличко / Telegram

До лікарень столиці потрапили 24 пацієнта. Інші перебувають на самоізоляції, під контролем лікарів.

За словами Кличка, одужали за минулу добу 76 людей. Усього коронавірус подолали 3682 мешканця Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 35, у Дарницькому – 27 та в Дніпровському районі – 25 випадків.

"Дотримуючись необхідних правил безпеки, ви дбаєте не тільки про себе, а й про людей, які поруч.

Не будьте легковажними! Бережіть себе!", – закликав Кличко.

У Києві на COVID-19 захворіли ще 179 осіб: серед них діти та медики. Статистика Віталій Кличко / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 22 серпня, в Україні офіційно підтверджено 102 971 випадок коронавірусної інфекції. З них 2328 виявлено за минулу добу.

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