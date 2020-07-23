У Києві можуть посилити заходи безпеки: Кличко попередив про спроби дестабілізації міста.

Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи, зокрема СБУ та поліцію, посилити заходи безпеки в столиці.

Про це Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради 23 липня, передає його пресслужба. Мер міста пояснив, що причиною такого рішення є те, що в Україні почастішали випадки замінувань.

"Одним із найважливіших питань сьогодні є безпека в місті. Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями, і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Підпали. Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей. Цього не можна допустити! І я звертаюся до правоохоронних органів, зокрема до СБУ та поліції, посилити заходи безпеки в столиці. Щоб кияни почувалися захищеними", – сказав мер.

Кличко зазначив, що йдеться про патрулювання у місті та забезпечення правопорядку.

"І більш ефективна робота з виявлення та запобігання можливим загрозам. А також затримання та притягнення до відповідальності злочинців", – наголосив міський голова.

Як повідомляв OBOZREVATEL: