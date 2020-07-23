У Києві можуть посилити заходи безпеки: Кличко попередив про спроби дестабілізації міста
У Києві можуть посилити заходи безпеки: Кличко попередив про спроби дестабілізації міста.
Мер Києва Віталій Кличко закликав правоохоронні органи, зокрема СБУ та поліцію, посилити заходи безпеки в столиці.
Про це Кличко заявив на початку засідання Київської міської ради 23 липня, передає його пресслужба. Мер міста пояснив, що причиною такого рішення є те, що в Україні почастішали випадки замінувань.
"Одним із найважливіших питань сьогодні є безпека в місті. Ви бачите, що відбувається, особливо останніми днями, і в країні, і в столиці. У нас щодня повідомлення про десятки замінувань. І не всі з них, на жаль, виявляються хибними. Підпали. Ситуацію в країні і в місті намагаються дестабілізувати, посіяти паніку серед людей. Цього не можна допустити! І я звертаюся до правоохоронних органів, зокрема до СБУ та поліції, посилити заходи безпеки в столиці. Щоб кияни почувалися захищеними", – сказав мер.
Кличко зазначив, що йдеться про патрулювання у місті та забезпечення правопорядку.
"І більш ефективна робота з виявлення та запобігання можливим загрозам. А також затримання та притягнення до відповідальності злочинців", – наголосив міський голова.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у Києві поруч зі станцією метро "Мінська" 21 липня нібито знайшли підозрілу валізу, а згодом пролунав вибух. Виявилось, що там було знешкоджено два саморобних вибухових пристрої.
Також повідомлялось про "замінування" ТРЦ Ocean Plaza.
Цього ж дня в Києві заявили про "замінування" аеропорту "Київ" (Жуляни), центрального залізничного вокзалу та Апеляційного суду.
22 липня у столиці знайшли ще дві підозрілі валізи – біля станції метро "Вокзальна" та на площі Космонавтів (Солом'янський район). Правоохоронці провели перевірки та не виявили небезпечних предметів.
Після цих інцидентів у Києві серйозно посилили заходи безпеки. На вулиці вийшли додаткові наряди поліції та військовослужбовці Національної гвардії України. Джерела OBOZREVATEL говорять, що зросла загроза реальних терактів.
У Деснянському районі Києва в четвер вранці, 23 липня, помітили підозрілий пакет. Також повідомляється про "замінування" автомобіля Audi біля ТРЦ "Метрополіс" на Оболоні.