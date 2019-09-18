У Києві "мінували" міст Метро: як це було. Фоторепортаж

У Києві військовий із Криму "захопив" міст Метро, стріляючи з карабіна і висуваючи вимогу припинити війну на Донбасі.

На місце НП з'їхалися безліч правоохоронців, бійців Національної гвардії і працівників екстрених служб.

OBOZREVATEL зібрав фоторепортаж із місця подій.

Починаючи з 16:00 на мосту проводили спецоперацію.

У Києві "мінували" міст Метро

У Києві "мінували" міст Метро

У Києві "мінували" міст Метро

У Києві військовий захопив міст Метро

У Києві військовий захопив міст Метро

У Києві військовий захопив міст Метро

У Києві військовий захопив міст Метро

У Києві військовий захопив міст Метро

У Києві військовий захопив міст Метро

У Києві військовий захопив міст Метро

У Києві військовий захопив міст Метро

У Києві ледь не підірвали міст Метро

У Києві ледь не підірвали міст Метро

У Києві ледь не підірвали міст Метро

У Києві ледь не підірвали міст Метро

У Києві ледь не підірвали міст Метро

У Києві ледь не підірвали міст Метро Соц мережі

У Києві ледь не підірвали міст Метро Соц мережі

У Києві ледь не підірвали міст Метро МВС України

У Києві ледь не підірвали міст Метро МВС України

У Києві ледь не підірвали міст Метро МВС України

У Києві ледь не підірвали міст Метро МВС України

У Києві ледь не підірвали міст Метро Українська правда

У Києві ледь не підірвали міст Метро Українська правда

Зловмисник сам здався правоохоронцям.

Стрілка на мосту Метро затримали Київ Оперативний

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше спливли подробиці про Олександра Белька, який погрожував підірвати міст Метро.

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