У Києві збільшилася кількість ДТП за тиждень – до 716

У Києві з 16 по 22 листопада патрульна поліція зафіксувала на дорогах 716 дорожньо-транспортних пригод.

Як повідомили у Центрі організації дорожнього руху, у 33 аваріях постраждали люди.

В результаті ДТП було травмовано 36 учасників дорожнього руху, серед них - п'ятеро мотоциклістів та водій електросамокату. На щастя, ніхто не загинув.

Крім того, протягом цих днів постраждали 14 пішоходів, з них 9 були травмовані на пішохідних переходах.

У Центрі організації дорожнього руху відзначили, що кількість аварій, у порівнянні з позаминулим тижнем, збільшилася, тоді було зафіксовано 614 ДТП, в яких загинуло 5 осіб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві за 21-22 листопада патрульні виявили 93 водія, які перебували за кермому стані сп'яніння.