Вдарила по голові і зарізала: в Києві матір жорстоко вбила дочку. Фото

У Києві 58-річна жінка під час сварки вбила власну дочку.

Про це повідомили на сайті Головного управління Національної поліції в місті Київ, опублікувавши фото затриманої за вбивство. Трагедія трапилася на вулиці Дегтярівській 31 березня.

Отримавши повідомлення про загибель молодої жінки, співробітники поліції прибули на місце злочину. Як виявилося, напередодні в квартирі стався конфлікт між матір'ю і дочкою.

"Підозрювана розповіла, що в розпал сварки вдарила дочку скляним предметом по голові, а потім ще завдала їй кілька ударів ножем", – сказано в повідомленні.

Причини і обставини злочину ще уточнюються. 58-річну матір затримали.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

kyiv.npu.gov.ua

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