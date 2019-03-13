У Києві мати на камеру ґвалтувала маленького сина: відео з місця НП

У Києві кіберполіції викрила 26-річну жительку Вінниччини, яка використовувала свого 4-річного сина для створення порно.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Сама горе-матір також була порноактрисою, однак зрозуміла, що на дитячому відео можна заробити в рази більше, тому і ґвалтувала дитину на камеру.

"Протягом останніх двох років жінка, використовуючи свого сина, створювала відео порнографічного характеру і продавала його на спеціалізованих закритих форумах. Вартість одного такого ролика становила від 1,5 до 3 тисяч гривень", – ідеться в повідомленні.

Прес-служба Національної поліції

Як зізналася сама вінничанка, таких фото і відео вона продала близько 20-30.

Повідомляється, що працівники кіберполіції спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №3, провели обшук у квартирі, де проживала зловмисниця разом із сином.

На її комп'ютері правоохоронці виявили велику кількість фото- і відеоматеріалів порнографічного характеру з її участю. Серед них – файли з малолітнім хлопчиком. Техніку вилучили і направили на експертизу.

Прес-служба Національної поліції

Прес-служба Національної поліції

Жінка була затримана, їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Підозрюваній інкримінують злочини, передбачені ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) і ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Із хлопчиком почали працювати психологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Фастові під Києвом 45-річний чоловік ґвалтував своїх доньок і знімав це на відео.

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