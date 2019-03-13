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У Києві мати на камеру ґвалтувала маленького сина: відео з місця НП

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У Києві кіберполіції викрила 26-річну жительку Вінниччини, яка використовувала свого 4-річного сина для створення порно.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції. Сама горе-матір також була порноактрисою, однак зрозуміла, що на дитячому відео можна заробити в рази більше, тому і ґвалтувала дитину на камеру.

"Протягом останніх двох років жінка, використовуючи свого сина, створювала відео порнографічного характеру і продавала його на спеціалізованих закритих форумах. Вартість одного такого ролика становила від 1,5 до 3 тисяч гривень", – ідеться в повідомленні.

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У Києві мати на камеру ґвалтувала маленького сина: відео з місця НП

Прес-служба Національної поліції

Як зізналася сама вінничанка, таких фото і відео вона продала близько 20-30.

Повідомляється, що працівники кіберполіції спільно зі слідчими Деснянського управління столичної поліції, за процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури №3, провели обшук у квартирі, де проживала зловмисниця разом із сином.

На її комп'ютері правоохоронці виявили велику кількість фото- і відеоматеріалів порнографічного характеру з її участю. Серед них – файли з малолітнім хлопчиком. Техніку вилучили і направили на експертизу.

У Києві мати на камеру ґвалтувала маленького сина: відео з місця НП

Прес-служба Національної поліції

У Києві мати на камеру ґвалтувала маленького сина: відео з місця НП

Прес-служба Національної поліції

Жінка була затримана, їй загрожує до 10 років позбавлення волі. Підозрюваній інкримінують злочини, передбачені ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх), ч. 4 ст. 153 (сексуальне насильство) і ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України.

Із хлопчиком почали працювати психологи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Фастові під Києвом 45-річний чоловік ґвалтував своїх доньок і знімав це на відео.

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Місце
УкраїнаКиїв
Тег
порно
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Файбер Моня
Файбер Моня
Совершенно дикие и звериные преступления, которые совершают сейчас украинцы, свидетельствуют о почти необратимом характере психического расcтройства и нравственного одичания, которое проникло в основную массу народа. Украинцы, испытав на себе за последние 5 лет изощрённые формы информационно-политических экспериментов, превратились в этнос, который начал уничтожать сам себя. И это главная трагедия наших дней.
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минин евген
минин евген
Файбер Моня, это ты о кацапских священниках-педофилах? или о детдоме в питере, где годами насиловали детей? или может ты вспомнил кацапских пенсионеров живьём спалившего внука?
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