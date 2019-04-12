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У Києві масово не платять комуналку: в чому справа

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У Києві чверть одержувачів монетизованих субсидій не сплатили житлово-комунальні послуги.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв під час брифінгу в п'ятницю, 12 квітня.

"З огляду на, що це перший місяць, це досить непоганий відсоток. Провалом це назвати точно не можна. Ми впевнені, що інші 25% це люди, які не до кінця зрозуміли новий механізм, і ми переконані, що в наступному місяці відсоток оплати буде ще більше, і ми зможемо говорити про нормальну роботу механізму", – сказав він.

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Заступник директора департаменту соцполітики КМДА Максим Бученко повідомив, що субсидії в Києві отримують 162 тисячі домогосподарств.

За його словами, в разі несплати в повному обсязі за житлокомпослуги, з наступного місяця виплату субсидії буде припинено.

У Києві масово не платять комуналку: в чому справа

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 травня за заборгованість по комуналці будуть штрафувати в розмірі 0,01% боргу за кожен день прострочення після 20-го числа.

Раніше OBOZREVATEL також розповідав, як українцям заробити на монетизації субсидій.

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Місце
УкраїнаКиїв
Теги
комунальні послугисубсидії
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
В чем же дело ? ... Может денег нету ,вот и не платят
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Пигин Макс
Пигин Макс
Совсем нерабы обнищали. Выбирайте Порошенку и он точно уничтожит Украину. Поверьте, так всем будет лучше!!!
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Пигин Макс, #токазапетра!!!!
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