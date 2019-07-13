В Україні масово евакуюють авто: як не залишитися без машини

У Києві почалася масова евакуація автомобілів, припаркованих у заборонених місцях.

Це абсолютно законно, адже ще в кінці 2017 року Верховна Рада ухвалила закон, який дозволяє штрафувати порушника і навіть евакуювати авто на штрафмайданчик.

Яких правил варто дотримуватися, щоб не потрапити в неприємну ситуацію – у матеріалі OBOZREVATEL.

Інспектори з парковки

Передусім розберемося, хто має право штрафувати порушників. До ухвалення закону цим могли займатися тільки поліцейські, але їхня робота була малоефективною. Річ у тому, що правоохоронці не могли виписати штраф водієві без його присутності, а годинами чекати власника авто в патрульних не було можливості.

Тепер же все змінилося, народні депутати дозволили місцевій владі наймати інспекторів парковки, які наділені досить широкими повноваженнями і будуть оснащені засобами фото- й відеофіксації.

Евакуація авто в Києві Facebook Кличко-мер

Згідно з текстом закону, фото або відео неправильно припаркованого автомобіля буде підставою для виписування штрафу його власнику. У той же час в інспекторів є можливість зробити це без присутності водія, копія квитанції на оплату роздруковується на місці й розміщується на лобовому склі авто під двірником.

Штраф накладається безпосередньо на власника автомобіля. Якщо в момент порушення за кермом сиділа інша особа, або ж авто було передане за дорученням, власник може написати відповідну заяву до підрозділу МВС, і штраф переадресовують безпосередньому порушнику.

У перші 10 днів у нього є можливість оплатити штраф із 50% знижкою. Якщо протягом 30 днів штраф не сплачено, на власника накладається пеня в 100% розмірі. Якщо ж ще через місяць оплата за квитанцією не відбулася, справа передається до виконавчої служби для примусового стягнення оплати.

Штрафи за паркування

Законом чітко встановлені порушення правил парковки, за якими інспектори зможуть вас оштрафувати:

розміщення автомобіля в зоні дії знаків, що забороняють стоянку або парковку – за це порушення передбачений штраф у розмірі 255 грн;

зупинка ближче 30 метрів від зупинок громадського транспорту – за це порушення і всі нижченаведені передбачений штраф у розмірі 510 грн із евакуацією автомобіля;

зупинка на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них із обох боків;

зупинка ближче 10 метрів від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

зупинка на перехрестях і ближче 10 метрів від них із обох боків;

стоянка в місцях, де це створює перешкоду для руху пішоходів.

Крім того, 11 липня 2019 року Верховна Рада ухвалила законопроект, яким із 1 січня 2020 року вводяться штрафи за зупинку або стоянку бензинового чи дизельного авто на місці для електромобілів, або створення перешкод водіям електрокарів.

Із санкцій для порушників діятиме штраф у розмірі 340-510 грн і дозвіл евакуювати автомобіль на штрафмайданчик.

Довідка: кияни самі можуть залишати інформацію про порушення парковки через контакт-центр за номером 15-51. Крім того, можна зателефонувати в поліцію на номер 102 і за телефоном: 0-800-300-516 (довідкова служба КП "Київтранспарксервіс").

Евакуація автомобіля

Інспектори парковки мають право відправити ваше авто на штафмайданчик у таких випадках:

авто залишене на проїжджій частині в два і більше рядів;

авто припарковане в заборонених місцях:

– на залізничних переїздах;

– на трамвайних коліях;

– на естакаді, мосту, шляхопроводі чи під ним, у тунелі;

– на пішохідному переході або ближче 10 м від нього по обидва боки;

– ближче 10 м від краю перехрестя;

– ближче 30 м по обидва боки від зупинки громадського транспорту;

– ближче 10 м від місця виконання дорожніх робіт і в зоні їхнього виконання;

– ближче 10 м від виїздів із прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду;

– на проїжджій частині, якщо для об'їзду авто залишається смуга менше 3 метрів дороги;

– в місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд автомобіля, який зупинився.

авто унеможливлює рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, зокрема інвалідів і людей із дитячими колясками;

авто стоїть так, що блокує проїзд на двох або більше смугах руху.

У разі евакуації порушнику доведеться заплатити 1700 грн за виклик евакуатора і 300 грн за кожну добу автомобіля на штрафмайданчику.

Єдина проблема, яка зараз існує в деяких містах України, зокрема в Києві – в інспекторів відсутнє сертифіковане обладнання для фото- та відеофіксації, без якого евакуація автомобіля неможлива. Тому поки не обійтися без допомоги правоохоронців.

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