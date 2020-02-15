У Києві маршрутники влаштували кулачні бої на зупинці. Епічне відео

У Києві маршрутник кинув свій мікроавтобус, щоб розібратися з колегою-водієм з приводу дорожнього інциденту.

Він накинувся на колегу з кулаками. Відео опублікували на сторінці "Київ Оперативний" в Telegram. Воно було знято одним з пасажирів (щоб подивитися, доскрольте до кінця).

Вонитак і не з'ясували, хто з них порушив правила, а тому влаштували на зупинці кулачні бої. На кадрах видно, як чоловіки б'ються руками і ногами.

Один з них був водієм маршрутки № 212 (метро "Либідська" – вул. Академіка Заболотного).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві жінка заявила, що її разом з 8-річною дочкою 30 січня побила диспетчер маршрутки.

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