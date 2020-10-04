У Києві маршрутка збила групу пішоходів: є жертва і постраждалі

Мирослав Семенюк Кияни 13:10, 4.10.2020 Оновлено: 13:17, 4.10.2020

У неділю, 4 жовтня, в Києві на Виноградарі сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.

Як повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram, на проспекті Свободи, 20 маршрутка №465 збила трьох людей (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки. 18+).

"Один загинув на місці, тіло під днищем. Ще двоє постраждали, жінка у важкому стані", – йдеться в сообшеній.

На місці працюють швидкі і рятувальники.

На Виноградарі маршрутка №465 збила трьох людей
dtp.kiev.ua
Двоє постраждали, жінка у важкому стані
dtp.kiev.ua
Один загинув на місці, тіло опинилося під днищем
dtp.kiev.ua
У Києві сталася смертельна ДТП за участю маршрутки
dtp.kiev.ua
Зіткнення сталося на проспекті Свободи, 20 у столиці
dtp.kiev.ua
На місці працюють швидкі і рятувальники
dtp.kiev.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Любомира Гузара відбулася смертельна ДТП, в якому загинули пішохід, водій і пасажир мотоцикла Yamaha.

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