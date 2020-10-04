У Києві маршрутка збила групу пішоходів: є жертва і постраждалі

У неділю, 4 жовтня, в Києві на Виноградарі сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.

Як повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram, на проспекті Свободи, 20 маршрутка №465 збила трьох людей (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Один загинув на місці, тіло під днищем. Ще двоє постраждали, жінка у важкому стані", – йдеться в сообшеній.

На місці працюють швидкі і рятувальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Любомира Гузара відбулася смертельна ДТП, в якому загинули пішохід, водій і пасажир мотоцикла Yamaha.