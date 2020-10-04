У Києві маршрутка збила групу пішоходів: є жертва і постраждалі
На Виноградарі маршрутка №465 збила трьох людей
Один загинув на місці, тіло опинилося під днищем
Ще двоє постраждали, жінка у важкому стані
У неділю, 4 жовтня, в Києві на Виноградарі сталася смертельна ДТП за участю маршрутки.
Як повідомляє dtp.kiev.ua у Telegram, на проспекті Свободи, 20 маршрутка №465 збила трьох людей (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
"Один загинув на місці, тіло під днищем. Ще двоє постраждали, жінка у важкому стані", – йдеться в сообшеній.
На місці працюють швидкі і рятувальники.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на проспекті Любомира Гузара відбулася смертельна ДТП, в якому загинули пішохід, водій і пасажир мотоцикла Yamaha.