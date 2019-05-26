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У Києві "майор" на BMW збив дитину: опубліковані фото

2.8тЧитати матеріал російською

На вулиці Полковій в Києві чоловік, який представився "майором Міжнародного антикорупційного комісаріату", збив дитину.

Про це в Facebook повідомляє "Київ оперативний". Дитину після аварії забрали в лікарню, де діагностували травму стегна і таза.

"Майор Ігор міфічної організації" Міжнародний антикорупційний комісаріат " в BMW близько 22:30 на Полковій збив дитину. Каже, що працює на генерала у відставці, який займається дуже важливими справами по антикорупційної діяльності", - написано в повідомленні.

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За словами чоловіка, він не був за кермом, а автомобілем керував "хтось, який кудись подівся" після ДТП.

Очевидці розповіли, що інцидент стався в житловій зоні і водій був в стані алкогольного сп'яніння.

У Києві збили дитину

У Києві збили дитину

facebook.com/KyivOperativ

У Києві збили дитину

У Києві збили дитину

facebook.com/KyivOperativ

У Києві збили дитину

У Києві збили дитину

facebook.com/KyivOperativ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтаві дівчина-"мажор" збила школяра. Хлопчик загинув, а винуватиця аварії може уникнути покарання через повільність поліції.

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Місце
УкраїнаКиїв
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Агеева Юлия
Агеева Юлия
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