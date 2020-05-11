У Києві люди вийшли на пляжі та в парки після ослаблення карантину. Фото

У понеділок, 11 травня, в Києві після ослаблення карантинних заходів, містяни вийшли на пляжі та парки столиці.

Про це в Телеграм-канал повідомив журналіст Андрій Павловський, який опублікував відповідні фото.

У Києві люди вийшли на вулиці після ослаблення карантину

"В Україні поки дозволили тренуватися тільки спортсменам національних збірних, але звичайні громадяни, незважаючи на заборону, грають в командні види спорту і проводять групові тренування на Оболонській набережній. Також займа.ться в "тренажерцы"на острові в Гідропарку", – йдеться в повідомленні.

Журналіст зазначив, що поліція 10 травня зняла кордон на мосту, який вів до "качалки".

Гойдалка на Гідропарку

"Бодібілдери кажуть, що щасливі знову повернутися до звичних тренувань. Через закриття залів найбільше страждали спортсмени, які вживають хімічні препарати для підвищення сили і маси. Різке припинення прийому препаратів і тренувань призводять до поганого самопочуття. Деяким довелося лягати під крапельницю", – вказано в повідомленні.

Павловський додав, що на київських пляжах поліцію він не бачив, людей ніхто не контролював.

У Києві люди вийшли на вулиці після ослаблення карантину

У Києві люди вийшли на вулиці після ослаблення карантину

У Києві люди вийшли на вулиці після ослаблення карантину

У Києві люди вийшли на вулиці після ослаблення карантину

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 11 травня почали знімати обмеження карантину.

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