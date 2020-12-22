У Києві лікарні отримають додатково 422 млн грн на боротьбу з COVID-19, – Марина Порошенко

Київська міська рада підтримала пропозицію фракції "Європейська солідарність" щодо виділення додаткових 422 мільйонів гривень на боротьбу з коронавірусом.

Як повідомили у пресслужбі "ЄС", рішення підтримали 115 депутатів. Більше десяти київських медзакладів отримають додаткове фінансування ще до кінця року. А мер Києва Віталій Кличко розповів, куди ще підуть кошти, повідомила пресслужба очільника столиці.

Під час виступу на позачерговому засіданні Київради, яке було ініційоване "Європейською солідарністю", голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко наголосила, що треба терміново виправляти катастрофічні помилки, які влада зробила від початку пандемії.

"З перших днів моєї роботи на чолі постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики я ставлю перед виконавчим органом – Київською державною адміністрацією – актуальні питання, які турбують сьогодні кожного киянина. Чи достатньо робиться в столиці, аби медичні працівники почували себе в безпеці? Чи відчувають лікарі повну підтримку міської влади, зокрема й фінансову? Чи забезпечені пацієнти, необхідними ліками та киснем у процесі лікування? Я переконана, що саме відповіді на ці питання в період пандемії коронавірусу мають бути ключовим пріоритетом будь-якої відповідальної влади", – зазначила Марина Порошенко.

Вона наголосила, що саме тому вже на перше засідання профільної Комісії було винесене питання щодо спрямування 422 млн грн додаткових інвестицій на боротьбу з короновірусом.

"Йдеться про понад десять столичних лікарень, які вже в найближчі дні зможуть закупити необхідні ліки для лікування хворих на COVID-19. Шкода, що цього не було зроблено ще влітку чи восени. Тому цю помилку ми виправляємо вже новим складом Київради. І сьогодні ми зібралися за нашої ініціативи. 422 мільйони – це сотні врятованих життів уже сьогодні. Це – сигнал лікарям та пацієнтам, що київська влада не залишає киян сам на сам з хворобою", – переконана представниця "Європейської солідарності".

"Але це – лише перший крок. Попереду – у четвер – Київрада планує ухвалювати бюджет столиці на наступний рік. До цього документа ми маємо як зауваження, так і пропозиції. Особливо в частині, яка стосується медичної сфери. Без цих змін до бюджету, а це 12 правок на збільшення фінансування медичної галузі на загальну суму в 450 млн грн, бюджет не буде відповідати запиту киян на ефективне, своєчасне і сучасне медичне забезпечення", – зазначила Порошенко.

Вона наголосила, що фракція закликає до виваженого та професійного підходу до розгляду бюджету міста на наступний рік.

"Щоб власним прикладом показати центральній владі, що під час пандемії ми повинні захищати здоров’я і життя наших громадян, а не закопувати бюджет в асфальт київських мостів і землю столичних парків", – резюмувала Марина Порошенко.

Крім того, Кличко також повідомив повідомили про спрямування 422 мільйонів гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19 та підтримку рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року. Таке рішення підтримали 115 депутатів.

Зазначається, що кошти спрямують у всі лікувально-профілактичні заклади, де сьогодні надають медичну допомогу хворим на коронавірус. Гроші мають бути використані до кінця цього року.

"У 2020 році ми вже виділили загалом 417 млн грн. з резервного фонду та бюджету столиці на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти спрямували на придбання лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР та ІФА-тестів, кисневих концентраторів, на капітальний ремонт систем киснепостачання. Сьогодні ми виділили додаткових 422 мільйони гривень. У сумі маємо 839 млн гривень на порятунок життя і здоров'я киян", – сказав Кличко та подякував депутатам за підтримку такого важливого рішення.

Також вирішено збільшити видатки на безповоротну фінансову допомогу медикам комунальних медзакладів вторинної ланки на 2021 рік. Так, із січня наступного року щомісяця, додатково до своєї зарплатні, столичні лікарі отримуватимуть – 5 тисяч гривень, медсестри – 4 тисячі, молодший медперсонал – 2 тисячі гривень.

Відповідні зміни внесли до програми "Здоров’я киян" на 2020-2022 роки. Фінансову допомогу отриматимуть близько 30 тисяч медичних працівників столиці. На це Київ виділить наступного року понад 1,6 млрд грн.