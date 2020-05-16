У Києві лікарі отримали засоби захисту від Фонду Порошенка: як виглядають

Київська міська організація партії "Європейська Солідарність" передала столичним лікарям захисні костюми та окуляри від Фонду Порошенка і корпорації Roshen. Допомогу отримали Міська клінічна лікарня №3 і Київський міський центр нефрології та діалізу. Про це повідомляється на сайті "ЄС".

У Києві лікарі отримали засоби захисту від Фонду Порошенка: eurosolidarity.org

"Ми є лікарнею, де приймають хворих на пневмонію. Звісно, періодично до нас звертаються пацієнти, які хворі на COVID-19, адже симптоми можуть бути схожими. Було кілька випадків інфікування медичного персоналу, але, на щастя, вони пройшли в легкій формі. Тому питання забезпеченості медичного закладу засобами індивідуального захисту дуже важлива. Із цими захисними костюмами та окулярами ми будемо додатково озброєні", – розповів головний лікар клінічної лікарні №3 Петро Іващенко.

У Києві лікарі отримали засоби захисту від Фонду Порошенка: eurosolidarity.org

Міській клінічній лікарні №3 і Київському міському центру нефрології та діалізу передали 100 окулярів і 500 костюмів високого ступеня захисту.

"Специфіка наших пацієнтів у тому, що при інфекційній хворобі ми не можемо відправити їх в інші опорні лікарні, оскільки вони три-чотири рази на тиждень потребують сеансів гемодіалізу. Ми на базі нашого центру облаштували обсерваційну зону для хворих на COVID-19. Тому нам захисні костюми та окуляри дуже потрібні. І ми дуже вдячні Європейській Солідарності Києва за допомогу", – підкреслив директор Київського міського центру нефрології та діалізу Едуард Красюк.

"Сьогодні ми передали двом столичним лікарням 100 окулярів і 500 захисних костюмів високого ступеня захисту від Фонду Порошенка. Ці медзаклади не є опорними для хворих на коронавірус. Але це не означає, що їхні медпрацівники не потребують засобів індивідуального захисту. Вони так само ризикують своїм життям і здоров’ям, приймаючи пацієнтів, які можуть і не знати, що хворіють на COVID-19. Тому зараз важливо захищати медичних працівників усіх лікарень, що і робить "Європейська Солідарність" Києва за підтримки Фонду Порошенка", – зазначив очільник "Європейської Солідарності" у Києві Володимир Прокопів.

У Києві лікарі отримали засоби захисту від Фонду Порошенка: eurosolidarity.org

"Допомога від "Європейської Солідарності" – комплексна. Ми, за підтримки Фонду Порошенка, формуємо набори із продуктами першої необхідності для малозабезпечених, і так само дбаємо про медичних працівників, забезпечуючи їх засобами індивідуального захисту. Сьогодні передали захисні костюми та окуляри Міській клінічній лікарні №3 і Київському міському центру нефрології та діалізу, аби медики могли повноцінно виконувати свою роботу і не боятися за власне здоров’я", – додав депутат Київради від "Європейської Солідарності" Сергій Артеменко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що за два місяці карантину в Україні Фонд Порошенка придбав 130 тисяч захисних костюмів, а також окуляри, маски та обладнання для лікарень. Наразі по всій країні розвозять чергову партію захисних костюмів високого ступеня захисту, які днями прибули з Південної Кореї.