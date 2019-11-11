У Києві Lexus вилетів на тротуар і розчавив людей. Фото 18+

У Дарницькому районі Києва автомобіль Lexus протаранив таксі, після чого вилетів на тротуар і збив там чоловіка і жінку.

В результаті ДТП молода жінка отримала смертельні травми і загинула на місці. Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook.

"Чоловік, що йшов з нею, був госпіталізований. Як розповіли свідки події, Lexus на великій швидкості рухався по лівій смузі. В якийсь момент, перебудовуючи правіше, Lexus вдарив в задню частину Renault таксі. Від удару люксовий авто вилетів на тротуар, де якраз йшли люди", – йдеться в повідомленні.

Після того, як Lexus збив людей, він пробив огорожу, в'їхав на стоянку. На місце була викликана поліція, обставини аварії уточнюються.

В Києві сталося жахливе ДТП Вартові Еспресо

В Києві сталося жахливе ДТП Вартові Еспресо

В Києві сталося жахливе ДТП Вартові Еспресо

В Києві сталося жахливе ДТП Вартові Еспресо

В Києві сталося жахливе ДТП Вартові Еспресо

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