У Києві в переході біля станції метро Льва Толстого квіткові кіоски, "сховалися" за шторами. Продавці запевняють, що вони просто охороняють товар.

Кореспондент OBOZREVATEL зауважив, як тільки він з'явився продавці почали швидко закривати прилавки шторами і зажадали припинити знімати. При цьому, до його появи безпосередньо біля прилавків, усе було відкрито.

За їхніми словами, вони не торгують квітами, а лише охороняють їх. Мовляв, іншого місця для зберігання немає, а постачальнику повернути квіти вже не можна. Тому їм доводиться своїми силами охороняти товар, зокрема, і від осіб без певного місця проживання.

У Києві квіткові крамниці "сховалися" за шторами

У Києві квіткові крамниці "сховалися" за шторами

У Києві квіткові крамниці "сховалися" за шторами

У Києві квіткові крамниці "сховалися" за шторами

У Києві квіткові крамниці "сховалися" за шторами

У Києві квіткові крамниці "сховалися" за шторами

Відзначимо, що на час карантину в Україні заборонена діяльність будь-яких магазинів і торгових точок, крім продуктових, продовольчих та аптек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський звернувся до голів регіонів і закликав закрити великі ринки, а на маленьких контролювати кількість людей.

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