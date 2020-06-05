Захворювання на коронавірус виявили в директорки столичної школи № 197. Держпродспоживслужба встановлює коло контактних осіб.

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Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції. Він уточнив, що директорка перебуває в лікарні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Учора до департаменту освіти надійшла інформація про підтверджений випадок захворювання на коронавірус у директорки столичної школи №197. Її госпіталізували до лікарні", – повідомив Кличко.

У Києві коронавірус підхопила директорка школи

Мер зазначив, що в школі працюють понад 120 учителів, керівників гуртків та технічних працівників. А напередодні директорка школи №197 відвідувала районне управління освіти, а також спілкувалася з керівниками шістьох інших шкіл.

"Три школи, що очолюють директори, які контактували із хворою, є місцями проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кількох предметів кожна. Представники Держпродспоживслужби перевіряють навчальні заклади та управління освіти для встановлення кола контактних осіб. Усі, хто мав контакт із хворою, мають перебувати на самоізоляції", – наголосив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві станом на 5 червня зафіксували 3292 підтверджені випадки COVID-19. За минулу добу в столиці коронавірусом заразилося 82 особи, проте за цей час видужало 27 пацієнтів.