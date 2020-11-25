У Києві компанія Stolitsa Group Влади Молчанової намагається захопити ринок "Столичний" – ЗМІ

У Києві компанія-забудовник Stolitsa Group планує здійснити захоплення найбільшого ринку сільськогосподарської продукції "Столичний", щоб на його місці почати будівництво.

Про це йдеться у статті "Забудовники хочуть захопити "Столичний" – хто стоїть за рейдерською атакою", опублікованій на сайті Vesti.ua.

Журналісти нагадали, що площа ринку, який знаходиться у Софіївській Борщагівці – 160 га. Спочатку бенефіціаром ТОВ "Ринок сільськогосподарської продукції "Столичний" був Олександр Стельмах.

У 2020 році ринок, як пише видання, почала купувати компанія Stolitsa Group Влади Молчанової. Ця компанія займається забудовою Києва. Stolitsa Group – частина литовського інвестиційного холдингу BT Invest. BT Invest також належать супермаркети Novus.

Влада Молчанова, за даними видання, є бізнес-партнером депутата Київради Дениса Москаля, який теж є забудовником.

"У лютому Stolitsa Group придбала 22,5% статутного капіталу ринку. Далі фірма збиралася розширити свою частку до 76,75%", – сказано у статті.

Автор також нагадав, що адміністрація ринку 24 листопада опублікувала повідомлення про те, що "Столичний" збираються захопити рейдерським шляхом, в тому числі, "за допомогою публікації недостовірної інформації".

"Опублікували статтю про те, що нібито інвесторів ринку "Столичний" можуть "кинути" на 180 млн доларів. Стаття базується на інформації від неназваних "активістів". У статті зазначено, що "іноземна фірма", яка хоче викупити ринок, подала в суд позов з метою заарештувати кошти "Столичного". За інформацією Vesti.ua, мова йде не про іноземну фірму, а про київських забудовників зі Stolitsa Group. Між цією фірмою і власниками йде судовий процес", – йдеться в матеріалі.

Варто відзначити, що це не перша рейдерська атака на ринок. Автор статті уточнює, що захоплення "Столичного" планувався ще 18 серпня, який вдалося зупинити завдяки діям адміністрації ринку.

"Спроби впливу на ринок з боку рейдера не припиняються. Орендарі регулярно отримують "листи про припинення здійснення оплат за договорами оренди". Їх також схиляють не вносити орендну плату на рахунки підприємства", – сказано в статті.

Крім того, за даними ЗМІ, Молчанова "придумує міфічних акціонерів" ринку, щоб, посилаючись на їх "рішення", пояснити тисячам підприємців, що вони скоро залишаться без роботи.