У Києві клуб і ресторан із сотнями відвідувачів порушили карантин. Фото

Мирослав Семенюк Кияни 12:48, 21.11.2020 Оновлено: 13:26, 21.11.2020

У Києві припинили роботу нічного клубу NEBESA та піцерії Mister Cat через порушення карантинних обмежень.

Як повідомляє столичне управління Держпродспоживслужби в Facebook, клуб NEBESA по вул. Автозаводська, 99/4, працював після 22:00 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Розважальний заклад Mister Cat на Оболонському проспекті, 26, також не закрився після початку комендантської години, працювало караоке, а насиченість відвідувачів складала понад 100 осіб.

На посадових осіб обох закладів було складено протоколи за ст.44-3 Адміністративного кодексу України та проведено дезінфекцію приміщень.

Клуб NEBESA працював після 22:00
Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Працівники нічного клубу порушили карантин
Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Mister Cat також не закрився після початку комендантської години
Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
У ресторані працювало караоке, а насиченість відвідувачів складала понад 100 осіб
Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві
Проведено дезінфекцію закритих приміщень
Facebook Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві

Нагадаємо, OBOZREVATEL стежить за порушеннями карантинних обмежень у Києві онлайн.

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