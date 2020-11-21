У Києві клуб і ресторан із сотнями відвідувачів порушили карантин. Фото

У Києві припинили роботу нічного клубу NEBESA та піцерії Mister Cat через порушення карантинних обмежень.

Як повідомляє столичне управління Держпродспоживслужби в Facebook, клуб NEBESA по вул. Автозаводська, 99/4, працював після 22:00 (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Розважальний заклад Mister Cat на Оболонському проспекті, 26, також не закрився після початку комендантської години, працювало караоке, а насиченість відвідувачів складала понад 100 осіб.

На посадових осіб обох закладів було складено протоколи за ст.44-3 Адміністративного кодексу України та проведено дезінфекцію приміщень.

Нагадаємо, OBOZREVATEL стежить за порушеннями карантинних обмежень у Києві онлайн.