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24 березня • оновлено в 23:29
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У Києві кількість заражень коронавірусом зросла до 31: подробиці про нових хворих

1.4т
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У Києві підтвердили ще три випадки інфікування коронавірусом COVID-19. Усього у столиці зафіксовано 31 випадок захворювання.

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Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook. За його словами, усі троє – чоловіки.

"Кількість киян, що захворіли на COVID-19, зросла в столиці до 31 особи. Сьогодні ввечері ми отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" ще 3 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус", – зазначив Кличко.

Київ і коронавірус. Ілюстрація

Київ і коронавірус. Ілюстрація

Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ.

Разом із тим, за словами мера, "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" перевіряє на підтвердження чи спростування діагнозу на коронавірус ще 22 зразки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Київській області різко зросла кількість хворих коронавірусом COVID-19. Станом на 24 березня, було зафіксовано 15 випадків, з яких 10 – за останню добу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Особа
Віталій Кличко
Місце
Україна Київ
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