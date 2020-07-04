У Києві кілька тисяч людей влаштували акцію "200 днів брехні" на підтримку підозрюваних у справі Шеремета

У суботу, 4 липня, у центрі Києва відбулася акція "200 днів брехні" на підтримку підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь.

Як повідомляє "Українська правда", серед учасників акції – громадські активісти, волонтери, військові, представники націоналістичних організацій (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Спочатку в парку Шевченка відбувся імпровізований концерт. Потім щонайменше 2,5 тыс. людей рушили ходою до будівлі Міністерства внутрішніх справ. Вони вигукували "Докази або відставка", "Свободу лікарю Кузьменко".

Під стінами МВС на асфальті учасники акції зробили напис "Досить брехати", а також запалили фаєри.

Пізніше колона рушила до Офісу президента.

"Українська правда"

"Українська правда"

"Українська правда"

"Українська правда"

"Українська правда"

"Українська правда"

"Українська правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних у вбивстві Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку й військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Генеральний прокурор України (на той час) Руслан Рябошапка заявив, що для передання справи до суду необхідно зібрати додаткові докази.

Він 2 березня визнав, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства журналіста іще на два місяці – до 12 червня.

21 травня з'явилась інформація, що Кузьменко, Антоненку та Дугарь змінили підозри.