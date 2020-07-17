У Києві капітально відремонтують Майдан Незалежності та Хрещатик: що зміниться

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що головну вулицю столиці Хрещатик та Майдан Незалежності планують капітально відремонтувати.

Про це він розповів під час онлайн пресконференції 17 липня, відповідаючи на запитання, отримані від користувачів Facebook. За його словами, роботи заплановані на наступний рік (щоб подивитися трансляцію брифінгу, доскрольте до кінця).

"Ми плануємо здійснити капітальний ремонт Майдану Незалежності та головної вулиці столиці – Хрещатика. Ці масштабні роботи заплановані на наступний рік. Сьогодні триває проектування оновлення цих об'єктів", – сказав Кличко.

Так, на Майдані Незалежності попередньо планують замiнити гранітне покриття, встановити нове освітлення. Здійснити реконструкцію ліфтів у підземному переходi на Майданi. А також облаштувати наземнi пішохідні переходи на перетині з вулицею Михайлівською.

"Це плани. Як я сказав, проєкт капiтальних ремонтiв Хрещатика та Майдану Незалежності ми схвалимо після завершення його розробки", – зазначив Кличко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кличко розповів, що у Києві до кінця поточного року повністю оновлять Борщагівський шляхопровід.