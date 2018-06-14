У Києві хочуть збільшити швидкість до 80 км/год: названо список вулиць

Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами погодила проект рішення, яким дозволяється максимальна швидкість транспорту до 80 км/год на окремих вулицях столиці в період з 1 квітня по 1 листопада.

За результатами проведеного аналізу було визначено 22 столичні вулиці, на яких максимальну швидкість руху можна збільшити з передбачених ПДР 50 км/год до 80 км/год, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

"У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішохідними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно. Тому для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год", - сказав заступник мера столиці Володимир Прокопів.

Збільшити максимально допустиму швидкість руху можуть на наступних ділянках:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до

вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину

з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського

проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови

проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до

вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської

площі);

- бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та

від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови

проведення капітального ремонт проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);

- просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)

- вул. Борщагівська;

- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).

Проект рішення має бути розглянутий і затверджений Київрадою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінінфраструктури заявили, що в українських містах не повинен діяти єдиний режим обмеження швидкості 50 км / ч.