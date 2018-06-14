У Києві хочуть збільшити швидкість до 80 км/год: названо список вулиць

Постійна комісія Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами погодила проект рішення, яким дозволяється максимальна швидкість транспорту до 80 км/год на окремих вулицях столиці в період з 1 квітня по 1 листопада.
За результатами проведеного аналізу було визначено 22 столичні вулиці, на яких максимальну швидкість руху можна збільшити з передбачених ПДР 50 км/год до 80 км/год, повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.
"У місті кілька десятків магістралей з якісним дорожнім покриттям, відбійниками, надземними та підземними пішохідними переходами. Все це дозволяє пересуватись ними швидко і безпечно. Тому для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год", - сказав заступник мера столиці Володимир Прокопів.
Збільшити максимально допустиму швидкість руху можуть на наступних ділянках:
- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до
вул. Чорнобильської);
- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину
з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського
проспекту);
- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови
проведення капітального ремонту проїзної частини);
- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);
- просп. Оболонський (від вул. Богатирської до вул. Малиновського);
- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);
- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);
- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);
- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до
вул. Електриків);
- Наддніпрянське шосе;
- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);
- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);
- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської
площі);
- бул. Дружби Народів (від Либідської площі до вул. Німанської);
- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та
від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови
проведення капітального ремонт проїзної частини);
- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);
- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);
- просп. Космонавта Комарова ( від вул. Борщагівської до просп. Л.Курбаса);
- просп. Л.Курбаса (від просп. Космонавта Комарова до вул. Гната Юри)
- вул. Борщагівська;
- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).
Проект рішення має бути розглянутий і затверджений Київрадою.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Мінінфраструктури заявили, що в українських містах не повинен діяти єдиний режим обмеження швидкості 50 км / ч.
Читайте всі новини по темі "ПДР" на сайті "Обозреватель".